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"Хочу доказать, что я лучше всех": Гэтжи вызвал на бой Нурмагомедова

"Хочу доказать, что я лучше всех": Гэтжи вызвал на бой Нурмагомедова
09:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил желание выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в легком весе.

По словам Гэтжи, бой нужно провести как можно скорее, поскольку Хабиб не раз говорил, что впереди у него не так много поединков.

"Хочу сразиться с лучшим бойцом в мире, а это Хабиб. Хочу доказать, что я лучше всех.

Хабиб не раз публично утверждал, что впереди у него не так много боёв. Поэтому мне тем или иным образом необходимо сделать так, чтобы поединок состоялся", — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Официально. Назван боксер, который заменит Спонга в бою с Усиком

Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи, Новости ММИ.
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