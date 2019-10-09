"Хочу доказать, что я лучше всех": Гэтжи вызвал на бой Нурмагомедова

Новости спорта:Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил желание выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в легком весе.

По словам Гэтжи, бой нужно провести как можно скорее, поскольку Хабиб не раз говорил, что впереди у него не так много поединков.

"Хочу сразиться с лучшим бойцом в мире, а это Хабиб. Хочу доказать, что я лучше всех.

Хабиб не раз публично утверждал, что впереди у него не так много боёв. Поэтому мне тем или иным образом необходимо сделать так, чтобы поединок состоялся", — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.