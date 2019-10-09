Емельяненко - Джексон: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта:Федор Емельяненко и Куинтон Джексон провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции перед боем.

Сегодня, 9 октября, в Bellator официально подтвердили, что российский боец Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон выйдут в октагон в Токио 29 декабря. Емельяненко и Джексон провели дуэль взглядов на пресс-конференции, посвящённой поединку. Видео дуэли опубликовали в официальном Твиттере Bellator.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».

Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapan pic.twitter.com/uXfXlowpn9 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 9, 2019

Также на пресс-конференции Емельяненко пообещал порадовать зрителей красивым боем, а Джексон признал, что всегда брал пример с Фёдора, и назвал его своим любимым бойцом.

На счету 43-летнего Емельяненко 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провёл 51 бой в MMA: на счету бойца 38 побед и 13 поражений.