Клуб НХЛ предложил болельщикам посещать "комнату ярости" (Видео)

Филадельфия Флайерс в Twitter анонсировали, что франшиза открывает в стенах домашней арены Уэллс Фарго Центр так называемую «комнату ярости».
Фанатам хоккейной команды за 35 долларов на человека (и 60 долларов — для двоих) позволят разбивать все предметы в переделах комнаты, будь то телевизор, зеркало или посуда, отмечает ESPN.
В презентации ролика взял участие известный талисман Флайерс по прозвищу Гритти.
Let’s rage. https://t.co/yuDGpdrOmr pic.twitter.com/S8rt12KMH1
— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 8, 2019
В прошлом сезоне Флайерс заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и остались за пределами плей-офф.