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Клуб НХЛ предложил болельщикам посещать "комнату ярости" (Видео)

Клуб НХЛ предложил болельщикам посещать "комнату ярости" (Видео)
13:57 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Можно отходить от поражений любимой команды, разбивая телевизоры и посуду.

Филадельфия Флайерс в Twitter анонсировали, что франшиза открывает в стенах домашней арены Уэллс Фарго Центр так называемую «комнату ярости».

Фанатам хоккейной команды за 35 долларов на человека (и 60 долларов — для двоих) позволят разбивать все предметы в переделах комнаты, будь то телевизор, зеркало или посуда, отмечает ESPN.

В презентации ролика взял участие известный талисман Флайерс по прозвищу Гритти.

Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)

В прошлом сезоне Флайерс заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и остались за пределами плей-офф.

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Хоккей, ХК Филадельфия, Новости хоккея.
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