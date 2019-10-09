Клуб НХЛ предложил болельщикам посещать "комнату ярости" (Видео)

Новости спорта:Можно отходить от поражений любимой команды, разбивая телевизоры и посуду.

Филадельфия Флайерс в Twitter анонсировали, что франшиза открывает в стенах домашней арены Уэллс Фарго Центр так называемую «комнату ярости».

Фанатам хоккейной команды за 35 долларов на человека (и 60 долларов — для двоих) позволят разбивать все предметы в переделах комнаты, будь то телевизор, зеркало или посуда, отмечает ESPN.

В презентации ролика взял участие известный талисман Флайерс по прозвищу Гритти.

В прошлом сезоне Флайерс заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и остались за пределами плей-офф.