Украина заняла 8-е место на ЧМ по спортивной гимнастике

На 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) завершился финал в мужских командных соревнованиях.
Мужская сборная Украины (Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков) заняла 8-е место с суммой 246,593 балла.
Победили россияне (261,726). Почти балл им проиграли китайцы (260,729), "бронза" - у японцев (258,159).
В личных финалах на чемпионате мира-2019 выступят Петр Пахнюк (многоборье и брусья), Олег Верняев (многоборье) и Игорь Радивилов (опорный прыжок).
Как сообщало агентство, Украина получила одну командную и четыре личные лицензии на олимпийский турнир по спортивной гимнастике в Токио-2020 (Япония).
Чемпионат мира в Штутгарте продлится до 13 октября.