Украина заняла 8-е место на ЧМ по спортивной гимнастике

Новости спорта:Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике стала восьмой на чемпионате мира-2019.

На 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) завершился финал в мужских командных соревнованиях.

Мужская сборная Украины (Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков) заняла 8-е место с суммой 246,593 балла.

Победили россияне (261,726). Почти балл им проиграли китайцы (260,729), "бронза" - у японцев (258,159).

В личных финалах на чемпионате мира-2019 выступят Петр Пахнюк (многоборье и брусья), Олег Верняев (многоборье) и Игорь Радивилов (опорный прыжок).

Как сообщало агентство, Украина получила одну командную и четыре личные лицензии на олимпийский турнир по спортивной гимнастике в Токио-2020 (Япония).

Чемпионат мира в Штутгарте продлится до 13 октября.