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Кременчук "отгрузил" Ледяным Волкам 11 шайб

Кременчук "отгрузил" Ледяным Волкам 11 шайб
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:«Кременчук» второй раз в сезоне обыграл «Ледяных Волков».

В матче 8-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Кременчук» обыграл на выезде «Ледяных Волков» 11:0.

Лидер чемпионата «Кременчук» второй раз в сезоне уверенно обыграл «Ледяных Волков». На этот раз в Киеве гости победили с впечатляющим счетом 11:0. Шайбы у победителей забросили: Зайцев, Толстушко, Созонов (дважды), Серанов (трижды), Орлов, Ефимочкин, Бондарук, Боевых.

Шайбы: 0:1 Зайцев (Созонов, Орлов - больш.), 07:41. 0:2 Толстушко (Ворона), 09:36. 0:3 Созонов (Хришпенц, Пукс), 12:49. 0:4 Созонов (Гриценко, Орлов), 21:33. 0:5 Серанов (Бабрусев, Киселёв), 23:43. 0:6 Серанов (Бабрусев, Киселёв), 36:46. 0:7 Орлов (Созонов, Пукс), 41:02. 0:8 Серанов (Боевых), 44:00. 0:9 Ефимочкин (Зайцев), 46:44. 0:10 Бондарук (Киселёв), 47:32. 0:11 Боевых (Орлов), 52:00.

Ледяные Волки: Дуве (Романов); Федосов - Воронин (А), Фроленко (А) - Лисин, Курпич - Тонковид, - ; Дворник (К) - Маландин - Шабанов, Рудгорд - Овчинников - Воробьёв, Микульчик - Чуйков - Четыркин, Удовиченко - Колядинский.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Бабрусёв - Сультеев, Варава - Боевых, Роганов - Ворона, Пукс (А) - Ефимочкин; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Толстушко - Савченко - Александров, Гриценко (А) - Хришпенц - Зайцев, Горлушко - Орлов - Созонов.

В другом матче дня «Донбасс» на выезде играет против харьковского «Динамо».

После сегодняшней победы «Кременчуг» набрал 24 очка и уверенно занимает в УХЛ первое место. Вторая позиция у «Днепра», у которого 14 очков.

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Напомним, в центральном матче 7-го тура УХЛ «Кременчуг» обыграл херсонский «Днепр» 5:2.

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Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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