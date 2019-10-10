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Гандбол. Назван состав мужской сборной Украины на матч с Тунисом

Гандбол. Назван состав мужской сборной Украины на матч с Тунисом
09:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФГУ

Новости спорта:Мужская сборная Украины по гандболу встретиться с Тунисом в контрольном поединке.

Сборная Украины по гандболу, которая в январе выступит в финальной части чемпионата Европы-2020, назвала состав на контрольные матчи против Туниса 24 и 26 октября. Среди 20 человек в заявке линейный Александр Шевелев и полусредний Максим Карамышев, которые сумели себя проявить после перехода в иностранные клубы. Почти половину сборной составляют представители «Мотора» - 9 игрков.

Перед вылетом на контрольные матчи команда главного тренера Сергея Бебешко соберется 21 октября на базе в Конча-Заспе.

Сборная Украины. Состав на сборы и матчи против Туниса

Вратари:

Антон Деревянкин - ZTR

Геннадий Комок - «Мотор»

Антон Терехов - «Погонь Щецин» (Польша)

Сборная Украины узнала расписание матчей в отборе ЧМ-2020 по футзалу

Полевые игроки:

Павел Гурковский - «Мотор»

Захар Денисов - «Мотор»

Владислав Донцов - «Мотор»

Дмитрий Дорощук - «Мотор»

Станислав Жуков - «Мотор»

Артем Козакевич - «Мотор»

Юрий Кубатко - «Мотор»

Владислав Паровинчак - «Мотор»

Андрей Акименко - ZTR

Дмитрий Ильченко - ZTR

Александр Тильте - ZTR

Максим Карамышев - «Васлуй» (Румыния)

Евгений Жук - «Пермские Медведев» (Россия)

Александр Кириленко - «Пермские Медведев» (Россия)

Александр Шевелев - «Еврофарм Работник» (Македония)

Сергей Орловский - ГК «Гомель» (Беларусь)

Владислав Остроушко - «Еврофарм Работник» (Македония)

Сергей Бебешко - главный тренер

Николай Степанец - тренер

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