Гандбол. Назван состав мужской сборной Украины на матч с Тунисом

Сборная Украины по гандболу, которая в январе выступит в финальной части чемпионата Европы-2020, назвала состав на контрольные матчи против Туниса 24 и 26 октября. Среди 20 человек в заявке линейный Александр Шевелев и полусредний Максим Карамышев, которые сумели себя проявить после перехода в иностранные клубы. Почти половину сборной составляют представители «Мотора» - 9 игрков.
Перед вылетом на контрольные матчи команда главного тренера Сергея Бебешко соберется 21 октября на базе в Конча-Заспе.
Сборная Украины. Состав на сборы и матчи против Туниса
Вратари:
Антон Деревянкин - ZTR
Геннадий Комок - «Мотор»
Антон Терехов - «Погонь Щецин» (Польша)
Полевые игроки:
Павел Гурковский - «Мотор»
Захар Денисов - «Мотор»
Владислав Донцов - «Мотор»
Дмитрий Дорощук - «Мотор»
Станислав Жуков - «Мотор»
Артем Козакевич - «Мотор»
Юрий Кубатко - «Мотор»
Владислав Паровинчак - «Мотор»
Андрей Акименко - ZTR
Дмитрий Ильченко - ZTR
Александр Тильте - ZTR
Максим Карамышев - «Васлуй» (Румыния)
Евгений Жук - «Пермские Медведев» (Россия)
Александр Кириленко - «Пермские Медведев» (Россия)
Александр Шевелев - «Еврофарм Работник» (Македония)
Сергей Орловский - ГК «Гомель» (Беларусь)
Владислав Остроушко - «Еврофарм Работник» (Македония)
Сергей Бебешко - главный тренер
Николай Степанец - тренер