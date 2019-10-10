В команде Нурмагомедова хотят боя против Фергюсона

Новости спорта:Али Абдель-Азиз считает, что Тони не имеет права выдвигать свои условия.

Менеджер российского обладателя титула чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что его подопечный хочет побиться с Тони Фергюсоном весной 2020 года.

"Тони, тащи свой зад в октагон в марте или апреле. Мы тебя хорошенько изобьем и можешь заканчивать карьеру. Фергюсон бьется лишь раз в году, поэтому он не может выставлять свои условия.

Хабиб сойдется в бою с Фергюсоном. Не будем забывать, что до этого Нурмагомедов был готов выйти на поединок, но Тони споткнулся о кабель. Я не хочу его высмеять, просто мы тогда вышли, а он - нет", - приводит слова менеджера ESPN.

Отметим, что ранее Конор Макгрегор в своем Twitter аккаунте снова бросил вызов Хабибу.