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Футзал. Продексим с сенсации стартовал в Лиге чемпионов

Футзал. Продексим с сенсации стартовал в Лиге чемпионов
14:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Продексим

Новости спорта:Херсонский "Продэксим" начал свое выступление в основном раунде главного клубного турнира Европы.

Подопечные Хави Родригеса сыграли вничью в противостоянии с "Бенфикой" в рамках матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов в группе 2.

Календарь в первом же противостоянии свел херсонцев с главным фаворитом группы - лиссабонской «Бенфикой». Португальцы попали в отчетного квартета из первой корзины, в отличие от команды из Украины, которая начинала жеребьевки в четвертом.

Первый тайм остался за подопечными Жоэля Рочи. После Пасу Робиньо отличился Фернандиньо.

Впрочем, после отдыха "мельники" довольно быстро восстановили статус-кво. Корсун вывел Зварыча лицом к лицу с Диего Ронкалья, и Михаил не ошибся.

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После этого португальцы перехватили инициативу и пытались все же получить хотя бы минимальную победу, однако, дисциплинированная игра в обороне и надежная работа голкиперов позволили Украинский ограничиться только одним пропущенным мячом. Команда Хави Родригеса также имела свои возможности впереди. В частности, не лучший шанс, чтобы забить второй мяч в ворота оппонентов имел Корсун, однако, владение лиссабонцев спасла перекладина. Поэтому, 1: 1 - херсонцы получают первое очко в основном раунде Лиги чемпионов.

"Бенфика" (Португалия) - "Продексим" (Украина) - 1: 1 (1: 0)

Голы: Фернандиньо (17) - Зварыч (24)

Предупреждение: Фитс (28) - Даниэль (31), Шотурма (34)

"Бенфика": Диего Ронкалья - Чагинья, Андре Коэльо, Робиньо, Фернандиньо, Фитс, Бруно Коэльо (к), Тьяго Брито, Фабио Сесилио, Жезуш, Рафаэл Хенми, Фернандо, Андре Соуза

"Продексим": Кирилл Ципун (Юрий Савенко, 21) - Даниэль, Виталий Скорый (к), Рониньо, Михаил Волянюк, Игорь Корсун, Михаил Зварич, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Дмитрий Сорокин, Максим Бессалов, Евгений Ланко, Давид Ричард

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Футзал, Бенфика, Новости футзала, Продэксим, Лига чемпионов по футзалу.
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