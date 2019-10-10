"Настоящий мужик и непобедимый": американский чемпион UFC похвалил Хабиба

Новости спорта:Макс Холлоувэй заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, заявил о желании сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. По словам Холлоуэя, ради боя с Хабибом он готов подняться в лёгкий вес.

«Хабиб непобедим, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня. Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь. Не могу больше ждать. Все спрашивают, когда же я вернусь в лёгкий вес. И я это обязательно сделаю.

Хабиб сейчас номер один. И я предвкушаю поединок с ним», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.com.

Следующим соперником Холлоуэя станет Алекс Волкановски. Бойцы сразятся на турнире UFC 245 14 декабря.