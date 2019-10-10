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Четверг, 10.10.2019
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Магучих рассказала, как изменилась её жизнь после серебра на ЧМ

Магучих рассказала, как изменилась её жизнь после серебра на ЧМ
18:40 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Ярослава магучих призналась, что поменялось в её жизни после Чемпионата мира.

Серебряная призерка чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о выступлении на чемпионате мира и дальнейших планах на сезон.

«Эмоции, видимо, уже утихли. Но в ночь после соревнований не верилось. Потом приехала домой, отдохнула, и поняла – можно готовиться дальше.

А так ночь не спала, читала поздравления в Instagram. Там у меня теперь удвоилась аудитория. С каждым годом конкуренция растет. Левченко прыгнула 2 метра, но осталась без медали. Это был шок.

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Лично от себя я не ожидала, что прыгну 2,04. Дальше 2,06 решили не брать, я уже была истощена эмоционально. Я молода, еще все успею. Может быть, смогла бы и 2,06 покорить.

С того, что я знаю, дальше запланированы сборы, а потом – рождественские старты в Минске», – сказала Магучих.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Новости спорта, Ярослава Магучих.
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