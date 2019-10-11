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Украинский гимнаст Верняев взял "бронзу" чемпионата мира в Штутгарте

Украинский гимнаст Верняев взял "бронзу" чемпионата мира в Штутгарте
20:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель Украины Олег Верняев выборол "бронзу" чемпионата мира, который проходил в Германии.

Украинский гимнаст Олег Верняев занял третье место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Штутгарте (Германия).

Наш спортсмен набрал 86,973 по сумме шести упражнений. На первом место оказался россиянин Никита Нагорный с показателем 88,772. Вторую строчку занял еще один представитель России - Артур Далалоян (87,165).

Отметим, что Верняев впервые в карьере стал призером в многоборье на чемпионатах мира. Более того, это первая медаль Украины в многоборье за времена независимости. При этом на Олимпийских играх в Рио в этой дисциплине он завоевал серебро.

Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)

Личное многоборье. Мужчины. Финал

1. Никита Нагорный (Россия) — 88,772

2. Артур Далалоян (Россия) — 87,165

3. Олег Верняев (Украина) — 86,973

Другой представитель Украины Петр Пахнюк вошел в десятку сильнейших, заняв девятое место.

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Напомним, что соревнования в Штутгарте проходят с 4-го по 13 октября. В личных финалах на чемпионате мира-2019 выступят Петр Пахнюк (брусья) и Игорь Радивилов (опорный прыжок).

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала лицензию на Олимпиаду.

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Сборная Украины, Спорт, Многоборье, Новости спорта, Олег Верняев.
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