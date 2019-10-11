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Свитолина примет участие в Итоговом турнире WTA-2019

Свитолина примет участие в Итоговом турнире WTA-2019
20:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина будет участвовать в Итоговом турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в Итоговом турнире WTA-2019, который состоится в китайском Шэньчжэне.

Об этом стало известно после того, как 15-летняя американка Кори Гауфф обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в четвертьфинале турнира WTA International в Линце (Австрия).

В данный момент Свитолина занимает 7-е место в рейтинге WTA. Ее конкурентки, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, не смогут обе обойти украинку по итогам турнира в Москве, поскольку обеим нужно будет одержать там победу.

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Напомним, Свитолина выиграла Итоговый турнир в прошлом году. В текущем сезоне украинка дошла до полуфинала на на двух турнирах Большого шлема (Уимблдон и Открытый чемпионат США), а также на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США) и Дубае (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Свитолина в детстве чуть не бросила теннис ради гимнастики.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA, Итоговый турнир WTA-2019.
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