Ястремская уступила россиянке на турнире в Китае

Новости спорта:Украинка Даяна Ястремская прекратила поход за титулом в Тяньцзине.

В четвертьфинале турнира в китайском Тяньцзине вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сошлась с представительницей России Вероникой Кудерметовой.

Россиянка занимает 45-ю позицию в мировом рейтинге WTA. С самого начала матча 22-летняя Вероника начала действовать агрессивно при розыгрыше мячей, на подачах. Все это привело к тому, что она сумела взять первый сет 6:4.

Даяна Ястремская (Украина, 3) - Вероника Кудерметова (Россия) 4-6, 0-6

Во втором сете украинка и вовсе провалилась. Она отдала все свои подачи и не смогла взять ни одной опдачи соперницы. Как следствие, влет "в сухую" 0:6.

Игра длилась всего 76 минут. В полуфинале Кудерметова сыграет с англичанкой Хизер Уотсон.