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Джокович объяснил причины поражения Циципасу на турнире в Шанхае

Джокович объяснил причины поражения Циципасу на турнире в Шанхае
13:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Серб Новак Джокович прокомментировал поединок против Стефаноса Циципаса на турнире в Шанхае.

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился эмоциями от неожиданного поражения в четвертьфинальном матче престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В трёх сетах он уступил 21-летнему греку Стефаносу Циципасу — 6:3, 5:7, 3:6.

«Стефанос показал очень высококачественный теннис, прекрасно играя на подаче. Он подкреплял свою подачу действительно хорошими и агрессивными первыми ударами.

Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP

К сожалению, сегодня мне не удалось заставить его защищаться. Я просто дал ему достаточно времени, чтобы по-настоящему диктовать игру на корте. Стефанос заслужил победу», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, Новак является действующим чемпионом соревнований в Шанхае. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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