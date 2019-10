Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Место в топ-8 Чемпионской гонки АТР 21-летний грек себе гарантировал после сегодняшнего поражения Фабио Фоньини от Даниила Медведева (3:6, 6:7) в 1/4 финала Мастерса в Шанхае.

Циципас в 2019 году стал чемпионом в Марселе и Эшториле, а в Дубае, Мадриде и Пекине доходил до финала. Также в активе грека полуфинал на Australian Open.

