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Иснер повторил невероятные рекорды Надаля и Джоковича

Иснер повторил невероятные рекорды Надаля и Джоковича
08:47 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Американский гигант – образец стабильности в АТР-туре.

Накануне Джон Иснер во втором раунде Мастерса в Шанхае обыграл Люку Пуя (7:5, 6:3). Это победа стала для американца 30-й в сезоне.

Иснер в 10-й раз подряд за сезон выиграл как минимум 30 матчей на уровне АТР-тура. Среди действующих теннисистов по продолжительности серии Джон уступает только первой ракетке мира Новаку Джоковичу и его ближайшему преследователю в мировом рейтинге Рафаэлю Надалю.

Иснер за последние 10 лет завоевал 15 титулов и 27 раз добирался до финалов турниров АТР. В текущем сезоне 34-летний американец в четвертый раз стал чемпионом Ньюпорта, а на Мастерсе в Майами дошел до финала, проиграв Роджеру Федереру.

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В третьем раунде Мастерса в Шанхае Джон Иснер уступил Новаку Джоковичу (5:7, 3:6).

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Теннис, ATP, Джон Иснер, Новости тенниса.
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