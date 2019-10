Иснер повторил невероятные рекорды Надаля и Джоковича

Накануне Джон Иснер во втором раунде Мастерса в Шанхае обыграл Люку Пуя (7:5, 6:3). Это победа стала для американца 30-й в сезоне.

Иснер в 10-й раз подряд за сезон выиграл как минимум 30 матчей на уровне АТР-тура. Среди действующих теннисистов по продолжительности серии Джон уступает только первой ракетке мира Новаку Джоковичу и его ближайшему преследователю в мировом рейтинге Рафаэлю Надалю.

Иснер за последние 10 лет завоевал 15 титулов и 27 раз добирался до финалов турниров АТР. В текущем сезоне 34-летний американец в четвертый раз стал чемпионом Ньюпорта, а на Мастерсе в Майами дошел до финала, проиграв Роджеру Федереру.

