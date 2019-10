Теннисист Кевин Андерсон стал отцом (Фото)

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон стал отцом. У спортсмена и его жены Келси родилась дочь Кира.

Радостное событие произошло ещё 27 сентября, однако Андерсон поделился новостью только сейчас. Теннисист опубликовал первые фотографии новорождённой дочери.

"Мы так счастливы объявить, что Кира О'Нил Андерсон присоединилась к нам 27 сентября. Келси - ты удивительная. Я люблю тебя", — написал Андерсон в своём "твиттере".

We are so happy to say that Keira O’Neal Anderson joined us on Sept 27th. @KelseyOAnderson, you are amazing. I love you. pic.twitter.com/dkBAMBQ5c4