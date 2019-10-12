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Американская красавица проведет бой в UFC спустя 4 месяца после рождения ребенка (Фото)

Американская красавица проведет бой в UFC спустя 4 месяца после рождения ребенка (Фото)
09:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Маккензи Дерн проведет бой 12 октября.

Американская спортсменка Маккензи Дерн, одна из самых красивых девушек в UFC, выйдет в октагон спустя четыре месяца после рождения дочери. 26-летняя Дерн стала матерью 9 июня.

В UFC подтвердили, что завтра, 12 октября, Дерн сразится с представительницей Бразилии Амандой Рибас на турнире UFC Fight Night 161 в Тампе. Ранее в официальном "инстаграме" организации опубликовали афишу поединка.

Последний поединок в смешанных единоборствах Дерн провела в мае 2018 года, когда одержала победу над Амандой Купер, применив удушающий приём.

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На счету Дерн 7 побед в 7 поединках в MMA, в том числе 2 победы в 2 боях в UFC.

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MMA, UFC, Новости ММА, Маккензи Дерн.
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