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Экс-чемпион UFC Веласкес завершил карьеру в ММА

Экс-чемпион UFC Веласкес завершил карьеру в ММА
14:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кейн Веласкес официально завершил выступления в UFC.

Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес известил руководство UFC, что завершает выступления в ММА, дабы сосредоточиться на выступлениях в WWE, сообщает пресс-служба рестлинг-лиги.

В первом поединке в WWE Веласкес встретится с действующим чемпионом WWE и бывшим бойцом UFC. Веласкес и Леснар ранее бились в UFC, и тогда Кейн одержал победу.

Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.

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После этого Кейн больше не выходил в октагон. 3 августа Веласкес дебютировал в рестлинге. Веласкес принял участие в командном поединке во время шоу TripleMania в Мексике. Его партнёрами по команде стали Коди Роудес и Психо Клоун.

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MMA, UFC, Кейн Веласкес, WWE, Реслинг.
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