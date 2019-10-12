Экс-чемпион UFC Веласкес завершил карьеру в ММА

Новости спорта:Кейн Веласкес официально завершил выступления в UFC.

Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес известил руководство UFC, что завершает выступления в ММА, дабы сосредоточиться на выступлениях в WWE, сообщает пресс-служба рестлинг-лиги.

В первом поединке в WWE Веласкес встретится с действующим чемпионом WWE и бывшим бойцом UFC. Веласкес и Леснар ранее бились в UFC, и тогда Кейн одержал победу.

Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.

После этого Кейн больше не выходил в октагон. 3 августа Веласкес дебютировал в рестлинге. Веласкес принял участие в командном поединке во время шоу TripleMania в Мексике. Его партнёрами по команде стали Коди Роудес и Психо Клоун.