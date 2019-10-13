Боец ММА ярко нокаутировал соперника, лежа на спине (Видео)

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09:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нико Прайс в непростой ситуации сумел выйти победителем в бою с Джеймсом Виком.

В рамках турнира UFC Fight Night 161 во Флориде состоялся бой между Нико Прайсом и Джеймсом Виком.

Уже в первом раунде Вик повалил Прайса на пол и стал его добивать. Казалось бы, победа у него в кармане, но нет.

Прайс, лежа на спине, смог выбросить изящный удар пяткой, попав точно в челюсть и вырубив Джеймса. Затем, Прайс закончил бой, добив соперника.

UFC Fight Night 161: результаты боев (Видео)

Стоит отметить, что перед данным противостоянием фаворитом боя казался именно Вик. Однако Прайс доказал, что фаворит определяется не перед, а во время боя.

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, UFC Fight Night 161, Нико Прайс, Джеймс Вик.
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