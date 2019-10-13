Боец ММА ярко нокаутировал соперника, лежа на спине (Видео)

Новости спорта:Нико Прайс в непростой ситуации сумел выйти победителем в бою с Джеймсом Виком.

В рамках турнира UFC Fight Night 161 во Флориде состоялся бой между Нико Прайсом и Джеймсом Виком.

Уже в первом раунде Вик повалил Прайса на пол и стал его добивать. Казалось бы, победа у него в кармане, но нет.

Прайс, лежа на спине, смог выбросить изящный удар пяткой, попав точно в челюсть и вырубив Джеймса. Затем, Прайс закончил бой, добив соперника.

Стоит отметить, что перед данным противостоянием фаворитом боя казался именно Вик. Однако Прайс доказал, что фаворит определяется не перед, а во время боя.