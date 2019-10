Скончался легенда НХЛ и семикратный победитель Кубка Стэнли

Легенда НХЛ, бывший тренер и защитник Эдмонтона Тед Грин скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Послание дошло с опозданием, так как великого спортсмена не стало еще 8-го октября.

Longtime @NHL d-man & #Oilers coach Ted Green has passed away at the age of 79. Coach Green was part of all five Cup teams & will be dearly missed. Our sincerest condolences go out to his family.

The Rangers honoured him pre-game today & we'll be doing the same on Wednesday. pic.twitter.com/01sA9eNjqO

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 12, 2019