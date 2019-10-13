Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке

Новости спорта:Игорь Радивилов завоевал свою третью медаль на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.

Радивилов уверенно выполнил оба свои прыжка, за которые получил средний балл 14,749. Победителем стал Никита Нагорный из России – 14,966, на втором месте его соотечественник Артур Далалоян – 14,933.

Для Игоря Радивилова это третья медаль чемпионатов мира. Ранее он в 2014 году и 2017 году выигрывал серебро. Все медали Игорь добыл в опорном прыжке.

Mundial de Ginástica Artística #Stuttgart2019 Resultado da Final do Salto sobre a mesa masculino Nagornyy

Dalaloyan

Radivilov#GinasticaNoSporTV #Gymnastics pic.twitter.com/ssYfaXCpxD — Olympic Esporte (@OlympicEsporte) October 13, 2019

Это вторая медаль Украины на чемпионате мира. Ранее Олег Верняев завоевал историческую бронзу в многоборье.