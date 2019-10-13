Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке

Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке
15:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Игорь Радивилов завоевал свою третью медаль на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.

Радивилов уверенно выполнил оба свои прыжка, за которые получил средний балл 14,749. Победителем стал Никита Нагорный из России – 14,966, на втором месте его соотечественник Артур Далалоян – 14,933.

Для Игоря Радивилова это третья медаль чемпионатов мира. Ранее он в 2014 году и 2017 году выигрывал серебро. Все медали Игорь добыл в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Верняев взял "бронзу" чемпионата мира в Штутгарте

Это вторая медаль Украины на чемпионате мира. Ранее Олег Верняев завоевал историческую бронзу в многоборье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спортивная гимнастика, Игорь Радивилов, Опорный прыжок, Чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь