Женский ММА беспощаден: белорусскую красавицу нокаутировали в Японии (Видео)

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14:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Екатерина Вандарьева из Беларуси проиграла бой американке Джанет Тодд.

Трёхкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева из Беларуси проиграла американке Джанет Тодд на турнире One FC в Токио. Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить поединок. Видео опубликовали в официальном "твиттере" One FC.

Посмотреть видео можно в "Твиттере".

После боя Вандарьева опубликовала пост в своём "инстаграме", прикрепив текст к афише поединка.

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"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…

Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что всё закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок. Всем спасибо за поддержку, я это ценю… очень. Ну а я иду дальше", — написала она.

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, Екатерина Вандарьева, Екатерина Вандарьева - Джанет Тодд, Джанет Тодд.
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