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Украина уступила Сенегалу на Всемирных пляжных играх

Украина уступила Сенегалу на Всемирных пляжных играх
20:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинцы вновь уступили на Всемирных пляжных играх.

В поединке Всемирных пляжных игр сборная Украины проиграла Сенегалу со счетом 5:7. Судьба встречи решилась в третьем периоде, в котором сенегальцы сумели вырвать победу.

Всемирные пляжные игры. Группа С. 3-й тур.

Сенегал – Украина – 7:5

Голы: Менди, Ньянг, Диатта, Фалл (2 гола), Тёне, Дьягне – Войтенко (3 гола), Пашко, Неруш

Сенегал: Ндиайе, Диатта, Тёне, Ньянг, Мбайе, Ндойе, Фалл, Диуф, Дьясси, Дьягне, Менди, Амаду Ба

Украина: Неруш, Хижняк, Войток, Макеев, Зборовский, Медвидь, Глуцкий, Сидоренко, Войтенко, Пашко, Пачев, Щерица.

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Таким образом, украинцы проиграли все три матча на турнире и остались на последнем месте группы С. А в плей-офф пробилась сборная Ирана, которая в заключительном поединке группового турнира одолела Парагвай со счетом 5:4.

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Сборная Украины, Новости спорта, Сборная Сенегала, Всемирные пляжные игры.
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