Комбайн зажевал руку бойца ММА, он лишился пальца (Фото 18+)

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Зоран Дод получил травму кисти.

Хорватский боец ММА Зоран Дод получил ужасную травму, работая на ферме: правую руку затянуло в комбайн во время уборки кукурузы. Из-за несчастного случая боец лишился половины мизинца.

Отмечается, вместо того чтобы отправиться в больницу, боец перевязал палец и завершил работу по уборке кукурузы. И лишь после этого он обратился в медицинское учреждение.

В госпитале Доду наложили швы, но пришить палец обратно уже было невозможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @euro_scope 14 Окт 2019 в 9:28 PDT

Боец не планирует из-за этого отменять следующий бой.

«Даже не думал о переносе боя. Я привык к гораздо большей боли в ММА, чем сейчас, когда уборочная машина отрубила мне палец», — приводит слова Дода The Sun.

19 октября Дод будет драться с австрийцем Тарханом Ибрагимовым. Поединок состоится в Сербии.