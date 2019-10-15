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Комбайн зажевал руку бойца ММА, он лишился пальца (Фото 18+)

Комбайн зажевал руку бойца ММА, он лишился пальца (Фото 18+)
11:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: epodravina.hr

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Зоран Дод получил травму кисти.

Хорватский боец ММА Зоран Дод получил ужасную травму, работая на ферме: правую руку затянуло в комбайн во время уборки кукурузы. Из-за несчастного случая боец лишился половины мизинца.

Отмечается, вместо того чтобы отправиться в больницу, боец перевязал палец и завершил работу по уборке кукурузы. И лишь после этого он обратился в медицинское учреждение.

В госпитале Доду наложили швы, но пришить палец обратно уже было невозможно.

 
 
 
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Публикация от @euro_scope

Боец не планирует из-за этого отменять следующий бой.

«Даже не думал о переносе боя. Я привык к гораздо большей боли в ММА, чем сейчас, когда уборочная машина отрубила мне палец», — приводит слова Дода The Sun.

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19 октября Дод будет драться с австрийцем Тарханом Ибрагимовым. Поединок состоится в Сербии.

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Комбайн, Зоран Дод.
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