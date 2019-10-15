Бегун-рекордсмен получил дисквалификацию на 4 года

Новости спорта:Марокканский бегун-рекордсмен Мустафа Эль Азиз дисквалифицирован на 4 года за ЭПО.

Марокканский легкоатлет Мустафа Эль Азиз дисквалифицирован на четыре года за применение эритропоэтина, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике). 33-летний спортсмен, завоевавший серебро в беге на 10 000 м в рамках чемпионата Африки 2014 года, в августе был временно отстранён от участия в соревнованиях.

Положительными оказались допинг-пробы, которые были взяты у Мустафы 7 июня на соревнованиях в Хорватии и неделей позже на турнире во Франции. После обнародования информации о положительной пробе Эль Азиз заявил, что ЭПО не принимал, однако от вскрытия пробы «Б» отказался. Затем он перестал выходить на связь с представителями Athletics Integrity Unit.

Мустафа является действующим рекордсменом Марокко в полумарафоне.