Футзал. Сборная Украины огласила состав на матчи отбора ЧМ-2020

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил состав команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил состав команды на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира-2020. В заявку вошли 14 игроков, сообщает официальный сайт АФУ.

Состав сборной Украины по футзалу:

Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун;

Полевые игроки: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин.

В отборе на чемпионат мира-2020 Украина сыграет против Северной Македонии (24 октября), Косово (25 октября) и Словении (27 октября). Матчи группы пройдут в столице Северной Македонии — Скопье.

В элит-раунд выйдут команды, занявшие первое и второе место в группе.