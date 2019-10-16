Футзал. Сборная Украины огласила состав на матчи отбора ЧМ-2020

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил состав команды на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира-2020. В заявку вошли 14 игроков, сообщает официальный сайт АФУ.
Состав сборной Украины по футзалу:
Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун;
Полевые игроки: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин.
В отборе на чемпионат мира-2020 Украина сыграет против Северной Македонии (24 октября), Косово (25 октября) и Словении (27 октября). Матчи группы пройдут в столице Северной Македонии — Скопье.
В элит-раунд выйдут команды, занявшие первое и второе место в группе.