Южненський "Хімік" вийшов у фінал кваліфікації волейбольної Ліги чемпіонів

Новости спорта:Чемпіонки України волейболістки южненського "Хіміка" пробилися у фінал кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів CEV.

Чемпіонки України волейболістки южненського "Хіміка" пробилися у фінал кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів CEV (Конфедерація європейського волейболу).

У півфінальному матчі у відповідь відбору до основної сітки змагань "Хімік" на ФСК "Олімп" в Южному переміг титулований хорватський клуб "Младест" - 3:0 (25:23, 25:23, 25:21), вигравши "золотий" сет з рахунком 15:8.

Нагадаємо, у першому матчі у Загребі "Хімік" поступився "Младесту" - 0:3 (17:25, 17:25, 25:27).

У фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів CEV "Хімік" зустрінеться з чеською командою "Оломоуц".