"Футбольные звезды Украины-2019": названа дата церемонии награждения

Новости спорта:Будут названы лучшие по итогам года в ряде номинаций.

2 декабря на НСК Олимпийский состоится церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019», передает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В ходе церемонии будут определены символические мужская и женская сборные, лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер мужской/женской команды, лучший молодой футболист/футболистка, лучшие вратари мужских/женских команд, лучший игрок в мини-футбол, лучший игрок в пляжный футбол, лучший арбитр, лучшая детская академия по итогам 2019 года.

Также будут награждены призами авторы лучших футбольных проектов 2019 года.

Победители в номинациях определятся по итогам голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров клубов украинской Премьер-лиги и ПФЛ.