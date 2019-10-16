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УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)

УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)
14:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил действие Андрея Ярмоленко в матче против Португалии.

В понедельник, 14 октября, на киевской арене НСК "Олимпийский" сборная Украины по футболу встречалась с командой Португалии. Матч восьмого тура группового раунда квалификации на чемпионат Европы-2020 завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко выиграли свою группу и впервые в истории оформил прямую путевку на Евро.

Украинские футболисты на радость публики здорово атаковали и нередко радовали своих болельщиков искрометным футболом. Так, Ярмоленко в этой встрече исполнил шикарный обманный маневр, который стал лучшим моментом игрового дня по версии УЕФА. Андрей мастерски пропустил мяч, "разрезав" оборону португальцев.

К слову, вингер Вест Хэма забил и победный мяч в ворота Португалии. Видеообзор поединка можно посмотреть по этой ссылке

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Напомним, заключительный матч отбора на ЧЕ-2020 сборная Украины проведет 17 ноября в Белграде против Сербии.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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