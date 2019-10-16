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Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине

Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
14:26 Сегодня Телеграф Фото: 04597.com.ua

Новости спорта:В Украине создано первую сеть социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид.

15 октября в Ирпене мадридский Реал официально открыл свою вторую в Украине социально-спортивную школу. В проекте, который реализует Фонд «Реал Мадрид» та ГО «Епіцентр-дітям», будут заниматься 145 мальчишек и девчонок возрастом от 6-ти до 16-ти лет из социально-незащищенных семей.

Фонд «Реал Мадрид» — организация, которая пропагандирует ценности Реала по всему миру. На данный момент фонд курирует 900 социально-спортивных проектов, направленных на воспитание, интеграцию та кооперацию для социально незащищенных слоев населения, в частности для детей, которые растут у сложных социально-экономических условиях.

Всего в программах Фонда задействованы более 450 школ в 80 странах мира. В Украине это уже второе заведение подобного рода – в прошлом году была открыта школа в Тернополе.

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В этот раз в Украину приехали звезды и ветераны Реала, среди которых Эмилио Бутрагеньо, Клод Макелеле и Хосе Амависка. Компанию им составили основатели в школ мадридского клуба у нас в стране Александр и Тарас Герега, руководители ФФУ и известные в прошлом украинские футболисты.

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Футбол, Ирпень, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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