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Сколько заработали за год Месси и Роналду в Инстаграме

Сколько заработали за год Месси и Роналду в Инстаграме
12:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду и Лионель Месси занимают первое и второе места по заработкам за рекламу в "Инстаграме".

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам 2018 года в два раза превзошёл аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси по величине заработков за рекламу в "Инстаграме", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в прошлом году португалец разместил 49 рекламных постов за € 900 тыс. каждый, что в сумме принесло ему € 44,1 млн. Месси отметился 36 постами, каждый из которых принёс ему € 590 тыс. Заработок аргентинца составил € 21 млн.

Роналду и Месси занимают первое и второе места по заработкам за рекламу в "Инстаграме". Третье место у американской супермодели Кендалл Дженнер (€ 14,4 млн), четвёртое занял бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который заработал чуть менее € 10 млн.

15 лет назад Месси дебютировал за Барселону (Видео)

Роналду опережает Месси и по числу подписчиков в "Инстаграме" — 186 млн против 133 млн.

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Криштиану Роналду, ФК Барселона, ФК Ювентус, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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