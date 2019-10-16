Кременчуг разгромил Ледяных Волков и укрепил лидерство

Новости спорта:Лидер чемпионата одержал девятую победу в сезоне.

В матче 10-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Кременчуг» обыграл в Киеве местных «Ледяных Волков» - 8:1.

Интрига в матче не продержалась и двух периодов. «Кременчуг» еще перед второй перерывом забросил пять шайб в ворота хозяев и легко довел дело до очередной победы - 8:1. За «Кременчуг» забивали: Сазонов (дважды), Пукс, Свищев, Гриценко, Киселев, Жеребцов, Савченко.

После 10 матчей «Кременчуг» набрал 27 очков и уверенно лидирует в УХЛ. «Днепр» идет вторым, у команды из Херсона 19 очков после 9 матчей.

Напомним, в центральном матче 9-го тура УХЛ «Днепр» обыграл «Кременчуг» 4:2.