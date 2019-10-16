Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста

Новости спорта:Легендарный экс-игрок мадридского Реала Клод Макелеле поделился своим мнением о сборной Украины.

Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле назвал лучшего украинского футболиста, а также раскрыл секрет успехов сборной Франции.

- Клод, кого из сборной Украины вы могли бы выделить в матче против Португалии?

- Есть один талантливый паренек. Я знаю его еще по выступлениям за бельгийский «Генк». сейчас он играет в Италии за «Аталанту».

- Малиновский..

- Точно. Он очень хорош в центре поля. Его движение с мячом, видение поля – это мировой уровень.

- Хотели бы вы, чтобы Франция на Евро-2020 встретилась с Украиной? И кто бы тогда победил?

- (смеется) У украинцев не было бы шансов на победу. А если серьезно, то Франция – очень сильный соперник, и я расскажу, почему. У нас в сборной работает методика, при которой во время того, как игроки старшего поколения начинают завершать международные выступления, уже идет формирование новой генерации футболистов. И когда молодым нужно выходить на поле и добывать результат, они являются очень подготовленными.

- Назовите трех лучших игроков на своей позиции.

- Я, я и еще раз я (смеется).

- А как же Н'Голо Канте?

- Вы правы. Н'Голо – очень хороший футболист, очень хороший, – сказал Макелеле в Хмельницком, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского «Реала» в партнерстве с ОО «Эпицентр - детям».