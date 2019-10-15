Сборная Португалии нанесла по воротам Пятова почти 40 ударов

Новости спорта:Против удара Криштиану Роналду с пенальти оказался бессилен даже украинский вратарь.

Сборная Португалии нередко тревожила Андрея Пятова – суммарно чемпионы Европы за два матча нанесли по воротам Украины 39 ударов, причем 18 из них были в створ ворот.

Это, однако, не помогло португальцам – они забили только однажды. В первой встрече команды разошлись миром в Португалии (0:0), а во второй Украина победила 2:1.

Гол Криштиану Роналду с пенальти стал вторым пропущенным для Украины в нынешнем отборе. Теперь украинцы делят второе место с Ирландией и Польшей по надежности обороны, а лидирует сборная Бельгии, которая пропустила только один мяч в этой квалификации.

Следующий матч сборная Украины проведет против Эстонии 14 ноября. Он будет носить товарищеский характер. После этого команда Андрея Шевченко сыграет заключительный матч отбора против Сербии 17 ноября.