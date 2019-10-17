Беленюк назвал главную проблему украинского спорта

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал, какие стипендии получают украинские спортсмены и завил, что пытается повысить эту сумму.

Действующий чемпион мира и Европы в греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, какие стипендии получают украинские спортсмены и завил, что пытается повысить эту сумму:

"Как финансово государство мотивирует спортсменов и их тренеров, имеющих Олимпийские результаты?

На собственном опыте знаю, что быть Олимпийским чемпионом – это титанические усилия и самоотверженный труд и вижу жизнь своих коллег и тренеров не из телеканалов и хороших статей в СМИ. Но, какую поддержку государства получают украинские выдающиеся спортсмены? Об этом стоит говорить, ведь это не просто спортсмены, это те, кем гордится Украина, это те, кого мы ставим в пример своим детям и это те, кто прославляют нашу страну на международных аренах.

На сегодня, размер стипендий нашим спортсменам и их тренерам такой:

- спортсменам, занявшим первое место на Олимпийских играх, и их тренерам – по 15 000 гривен;

- спортсменам, занявшим второе место на Олимпийских играх или первое место на чемпионатах мира, и их тренерам – по 12 000 гривен;

- спортсменам, занявшим третье место на Олимпийских играх, и их тренерам – по 10 000 гривен;

- спортсменам, занявшим второе место на чемпионатах мира, и их тренерам – по 9000 гривен;

- спортсменам, занявшим третье место на чемпионатах мира или первое место на чемпионатах Европы, и их тренерам – по 7000 гривен;

- спортсменам, занявшим второе место на чемпионатах Европы, и их тренерам – по 5000 гривен;

- спортсменам, занявшим третье место на чемпионатах Европы, и их тренерам – по 4000 гривен.

В случае, когда подготовку спортсмена осуществляют несколько тренеров, в том числе главный и старший тренеры штатных сборных команд Украины, тренерам назначается одна стипендия, которая распределяется между ними в зависимости от личного вклада.

Тренерам, подготовившим команду достигнутому результата в игровых видах спорта, назначается не более чем две стипендии.

Спортсмену или тренеру может быть назначено не более одной стипендии.

Как мы видим, это очень низкие цифры по сравнению с тем, как государство оплачивает месячную работу судей, например, судьям Конституционного Суда – около 230 000 грн. и месячную заработную плату председателю правления "Укрзализныци" – около 570 000 грн ....

Для того, чтобы наши выдающиеся и перспективные спортсмены имели не только желание побеждать, но и получали достойную финансовое вознаграждение за блестящие победы, нам необходимо значительно повысить размер стипендий для них и их тренеров.

С этой целью, сегодня провел встречу с представителем Офиса Президента Украины, который сообщил, что в ближайшее время Владимир Зеленский должен подписать Указ Президента о соответствующих изменениях.

Размер стипендии для победителя Олимпиады будет установлен на уровне 16 прожиточных минимумов (32112 грн.), Для чемпиона мира – 13 прожиточных минимумов (26 091 грн).

Чемпионы Европы должны получать стипендию в размере 9 прожиточных минимумов (18 063 грн), 8 прожиточных минимумов (16 056 грн) и 7 прожиточных минимумов (14 049 грн) за второе и третье места.

Хотя это не те средства, на которые заслуживают наши выдающиеся спортсмены, но это точно важный шаг навстречу со стороны государства!"