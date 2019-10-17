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Макгрегор определился со следующим соперником в UFC

Макгрегор определился со следующим соперником в UFC
09:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Им стал еще один экс-чемпион - Фрэнки Эдгар.

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (21-4) свой следующий бой проведет против экс-чемпиона Фрэнки Эдгара.

Вчера американец отмечал свой 38-й день рождения, не преминула возможностью поздравиться бойца и ассоциация UFC. Однако под постом в твиттере свои поздравления написал и Конор Макгрегор.

«С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре», — написал ирландец.

Свой последний бой Макгрегор провел в октябре прошлого года против Хабиба Нурмагомедова. Один из самых ожидаемых боев в истории UFC принес победу россиянину.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор.
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