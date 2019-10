Макгрегор определился со следующим соперником в UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (21-4) свой следующий бой проведет против экс-чемпиона Фрэнки Эдгара.

Вчера американец отмечал свой 38-й день рождения, не преминула возможностью поздравиться бойца и ассоциация UFC. Однако под постом в твиттере свои поздравления написал и Конор Макгрегор.

«С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре», — написал ирландец.

Q: Whose birthday is it!?



A: @FrankieEdgar pic.twitter.com/EqUP2wNrPg