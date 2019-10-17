Макгрегор определился со следующим соперником в UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (21-4) свой следующий бой проведет против экс-чемпиона Фрэнки Эдгара.
Вчера американец отмечал свой 38-й день рождения, не преминула возможностью поздравиться бойца и ассоциация UFC. Однако под постом в твиттере свои поздравления написал и Конор Макгрегор.
«С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре», — написал ирландец.
Q: Whose birthday is it!?— UFC (@ufc) 16 октября 2019 г.
A: @FrankieEdgar pic.twitter.com/EqUP2wNrPg
Свой последний бой Макгрегор провел в октябре прошлого года против Хабиба Нурмагомедова. Один из самых ожидаемых боев в истории UFC принес победу россиянину.