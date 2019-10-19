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Россия лишится квоты в Кубке мира из-за одной биатлонистки

Россия лишится квоты в Кубке мира из-за одной биатлонистки
15:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Спортсменка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста.

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты российской биатлонистки Маргариты Васильевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на IBU.

Васильева пропустила три допинг-теста в течение текущего года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. IBU дисквалифицировал спортсменку сроком на 18 месяцев. Она не сможет выступать на соревнованиях до 2021 года.

Отметим, что Васильева бежала женскую эстафету на этапе в Кэнморе (10-е место), а также смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити (7-е место).

После аннулирования результатов Васильевой женская сборная опустилась в Кубке наций с четвертого места за пределы топ-5 и потеряет квоту на следующий сезон.

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Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

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Все по теме:

Биатлон, Допинг, Спорт, IBU, Маргарита Васильева.
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