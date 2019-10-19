УХЛ: Днепр добыл очередную победу

Новости спорта:Днепр на выезде в тяжелом матче обыграл Белый Барс.

19 октября в Белой Церкви «Белый Барс» принимал херсонский «Днепр». В четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч команды встречались дважды, где «щуки» обыгрывали белоцерковцев с отрывом в одну шайбу.

Третий поединок не стал исключением и превратился в настоящий хоккейный триллер.

В первом периоде обе команды активно играли впереди, но острее и опасней смотрелись хозяева площадки. И если бы не надежная игра вратаря херсонцев Олега Петрова, то как минимум пару шайб могло побывать в его воротах.

«Белый Барс» - «Днепр» - 3:5 (0:0, 3:3, 0:2)

ХК «Белый Барс»: Кучер (Скороход); Алексюк (А) - Логач, Ядловский - Васильев, Таран (А) - Грицюк, Бойко; Куцевич (К) - Качан - Бабинец, Шиманский - Шаманский - Середницкий, Лесников - Ружников - Панченко, Фурсенко.

ХК «Днепр»: Петров (Гурко); Дорофеев - Афанасьев (К), Белоусов (А) - Пугачёв, Декало - Шулешов, Сирченко - Матусевич; Каракулько - Шибаев - Липсбергс, Василенков - Чернышенко (А) - Янишевский, Луговой - Ромащенко - Черемнов, Тимченко - Брага - Коваленко.

То, что не удалось «белым кошкам» в начале матча, у них получилось в первой пятиминутке второго периода. Вначале Сергей Бабинец, а потом и Владислав Куцевич вывели белоцерковчан вперед - 2:0.

Естественно, такой сценарий игры не устраивал подопечных Дмитрия Пидгурского, а точнее одного из лидеров команды Александра Каракулько. Воставшиеся время второго периода, нападающий херсонцев оформляет хет-трик, а в заключительной двадцатиминутке еще забрасывает две шайбы и таким образом оформляет пента-трик.