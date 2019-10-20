"Играем за честь Украины": форвард Донбасс - о стартовых играх Континентального Кубка

Новости спорта:Айнарс Подзиньш поделился мыслями от первых двух матчей Континентального Кубка.

Форвард «Донбасса» Айнарс Подзиньш прокомментировал победу над «Короной» (7:1) в Континентальном кубке.

- Как вам поддержка болельщиков на турнире в Броварах?

– Я рад, что здесь есть два фанатских сектора «Донбасса», плюс приехали наши семьи. На этой арене здорово выступать. Несмотря на некоторые игровые ошибки, мы играем с душой и за престиж Украины.

- Вы не так давно начали выступать в Украине за «Донбасс». Как себя чувствуете в этой стране?

– Давно не был здесь, меня немного помотало по Европе. К Украине отношусь очень хорошо – мне здешний менталитет близок, к тому же моя прабабушка – украинка, – сказал Подзиньш.