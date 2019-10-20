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Украинские фигуристы Назарова и Никитин выиграли бронзу в Минске

Украинские фигуристы Назарова и Никитин выиграли бронзу в Минске
17:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ufsf.com.ua

Новости спорта:Украинские спортсмены не остались без медалей.

Украинская пара фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин стали третьими на турнире серии ISU Challenger Minsk-Arena Ice Star в Минске, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Фигуристы могли занять и второе место на соревновании, но лишились нескольких баллов из-за ошибок во время произвольной программы.

Итоговый балл Назаровой и Никитина составил 178,62 балла, что позволило украинцам завоевать бронзовые медали.

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Первыми стали испанцы Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (193.47), а вторыми стали Наталья Калишек и Максим Сподырев из Польши.

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Фехтование, Новости спорта, НОК Украины, ФХУ, Максим Никитин.
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