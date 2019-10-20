Бабак выиграла золото чемпионата мира в марафонской гребле

Новости спорта:Людмила Бабак не проиграла ни одного марафона с 2017 года.

Украинская спортсменка Людмила Бабак выиграла золотую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции. Соревнования с 17 по 20 октября состоялись в китайском Шаосине.

22-летняя каноистка из Энергодара Запорожской области стала лучшей на дистанции 14,5 км, преодолев ее за 1:19.30,84. Людмила не проиграла ни одного марафона с 2017 года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.

Бабак рассказала о своем достижении: «Честно говоря, на дальних дистанциях иногда бывает немного скучно. Но женское каноэ прогрессирует, потому что в последние годы число соревнующихся женщин почти удвоилось, и это хороший знак. Я хочу оставаться чемпионом мира как можно дольше. Мой тренер говорит, что я должна стремиться еще на 10 или даже 15 лет. В Украине я довольно знаменита, и меня узнают, но марафон там не так известен.

Я хотел бы показать украинцам, что это очень сложный, но в тоже время очень увлекательный вид спорта».