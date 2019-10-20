Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ (Видео)
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ (Видео)

Бабак выиграла золото чемпионата мира в марафонской гребле

Бабак выиграла золото чемпионата мира в марафонской гребле
19:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Людмила Бабак не проиграла ни одного марафона с 2017 года.

Украинская спортсменка Людмила Бабак выиграла золотую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции. Соревнования с 17 по 20 октября состоялись в китайском Шаосине.

22-летняя каноистка из Энергодара Запорожской области стала лучшей на дистанции 14,5 км, преодолев ее за 1:19.30,84. Людмила не проиграла ни одного марафона с 2017 года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.

Бабак рассказала о своем достижении: «Честно говоря, на дальних дистанциях иногда бывает немного скучно. Но женское каноэ прогрессирует, потому что в последние годы число соревнующихся женщин почти удвоилось, и это хороший знак. Я хочу оставаться чемпионом мира как можно дольше. Мой тренер говорит, что я должна стремиться еще на 10 или даже 15 лет. В Украине я довольно знаменита, и меня узнают, но марафон там не так известен.

Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Я хотел бы показать украинцам, что это очень сложный, но в тоже время очень увлекательный вид спорта».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марафон, Гребля, Байдарки, НОК, Людмила Бабак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
02 Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
03 Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
04 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
05 Руис дал ценный совет Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь