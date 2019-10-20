Донбасс по буллитам вышел в третий раунд Континентального кубка

Новости спорта:Донбасс обыграл Мого и вышел в третий раунд Континентального кубка.

Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" в серии буллитов выиграл в воскресенье решающий матч второго группового раунда Континентального кубка-2020 в квартете С и вышел в третий этап розыгрыша.

Встреча донетчан на площадке ледовой арены "Терминал" в Броварах против латвийского клуба "Мого" завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Автором единственного реализованного буллита стал Александр Васильев.

В третьем раунде Континентального кубка 15-17 ноября в Кракове (Польша) "Донбасс" разыграет путевку в финальную стадию соревнований вместе с командами "Бейбарыс" (Казахстан), "Неман" (Беларусь) и "Краковия" (Польша).

Финальная стадия Континентального кубка состоится 10-12 января 2020 года.