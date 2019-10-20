Украинка Старикова выиграла вторую медаль на ЧЕ по велотреку

Новости спорта:Украинка показала третий результат в гите на 500 метров.

Елена Старикова завоевала бронзу чемпионата Европы по велотреку в Апелдорне, Нидерланды. Украинка заняла третье место в гите на 500 метров.

Старикова показала результат 33,328 секунды. Золото мирового первенства у россиянки Анастасии Войновой (33,005). Серебро досталось еще одной представительнице России Дарье Шмелевой (33,057).

Это вторая медаль Стариковой на чемпионате Европы в Апелдорне. Ранее Елена выиграла серебро в спринте.

Для Украины это третья медаль на континентальном первенстве. Бронзу в гонке по очкам завоевала Анна Соловей.

Напомним, что в январе Елена выиграла общий зачет Кубка мира в спринте. В марте Старикова завоевала серебро чемпионата мира в гите на 500 метров. В этой же дисциплине украинка заняла второе место на Европейских играх.