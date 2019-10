Черновицкий университет еще не видел таких студентов - потрясающие фриран-трюки Титаренко (Видео)

Новости спорта:Зрелищные паркур-трюки в одном из старейших университетов Украины.

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull и один из лучших представителей в мире фрирана, вновь привлек к себе внимание! На этот раз проложив невероятный фриран-маршрут по коридорам и аудиториям одного из самых старых и, однозначно, самого красивого университета Украины!

Черновицкий университет еще не видел таких студентов! Но, как известно, студенты способны на все, если речь идет об экзамене и страхе его пропустить.

Сюжет видео показывает знакомую студентам ситуацию, когда к экзамену остается всего 5 минут, да еще и зачетная книжка у кого-то другого! Поэтому герою приходится прокладывать свой маршрут очень экстремальным путем, привлекая к этому лестницы, стены, окна и все, что подвернется на пути.

Сальто, флипы, прыжки через препятствия - удастся ли герою Александра Титаренко таки успеть на экзамен? Смотрите в захватывающем динамическом видео!

Видео с деталями сьемки

Черновицкий Университет имени Юрия Федьковича расположен в величественном комплексе, построенном в 1864-1882 гг. по проекту известного чешского архитектора Иосифа Главки. Сегодня в Университете функционирует 2 института (Институт биологии, химии и биоресурсов и Институт физико-технических и компьютерных наук), а также 12 факультетов. 28 июня 2011, ЮНЕСКО включил Центральный корпус университета в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Черновицкий университет - очень красивый, необычный, большой! Я таких никогда не видел. Больше всего запомнилось, когда под конец проекта я начал снимать пранки, и когда я залез в окно аудитории, где проходила пара - реакция изумленных людей мне очень понравилась! Проект заинтересовал своей идеей, однако были и сложности - в пределах университета было не так много препятствий и не всегда удавалось придумать интересные трюки. Очень понравилась работа продакшн-команды, которая занималась съемкой и постановкой, где будут происходить трюки», - делится впечатлениями о проекте Александр Титаренко.

Про Александра Титаренко

Александр Титаренко – новая звезда мирового паркур-фрирана, который в 2017 году поразил всех своей неожиданной победой в Мировом финале Red Bull Art of Motion, и с тех пор постоянно подтверждает свои уникальные умения в международных соревнованиях и проектах.

К 2017 году его имя было неизвестно в мире паркура, однако после соревнований Red Bull Art of Motion 2017 на греческом острове Санторини об Александре заговорили в кругах профессиональных атлетов, а Red Bull назвал его историю From zero to hero.

Александр Титаренко начал заниматься паркуром еще в 11 лет. Не имея доступа в залы для тренировок, он оттачивал трюки на пляже летом, осенью на горе листьев, а зимой - в снежных сугробах. Детское увлечение переросло в большую мечту стать профессиональным паркуристом, и уже в 2013 году на своих первых соревнованиях на Чемпионате Украины по паркуру и фрирану в Киеве Александр занял второе место. С 2015 года он работал в цирке, продолжая оттачивать свое мастерство в паркуре, а в 2017 получил триумф на мировых соревнованиях Red Bull Art of Motion.