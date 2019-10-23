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Нурмагомедов побывал на матче Реала в Лиге чемпионов (Видео)

Нурмагомедов побывал на матче Реала в Лиге чемпионов (Видео)
14:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В Стамбуле "Реал" одержал победу над "Галатасараем" со счетом 1:0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил матч испанского футбольного клуба "Реал", прошедший в Стамбуле. Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, "Реал" одержал победу над "Галатасараем" со счётом 1:0.

"Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле", — написал Нурмагомедов в "Инстаграме", прикрепив это сообщение к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "инстаграме" Нурмагомедова.

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It was amazing @championsleague night in Istanbul. @galatasaray vs @realmadrid

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Ранее Нурмагомедов и его напарник российский боец Ислам Махачев подкололи друг друга на тему футбола. Хабиб вспомнил, как выиграл товарищеский матч, а Ислам ответил, что та победа так и осталась для него единственной на футбольном поле.

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Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, Футбол, MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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