Нурмагомедов побывал на матче Реала в Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта:В Стамбуле "Реал" одержал победу над "Галатасараем" со счетом 1:0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил матч испанского футбольного клуба "Реал", прошедший в Стамбуле. Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, "Реал" одержал победу над "Галатасараем" со счётом 1:0.

"Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле", — написал Нурмагомедов в "Инстаграме", прикрепив это сообщение к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "инстаграме" Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов и его напарник российский боец Ислам Махачев подкололи друг друга на тему футбола. Хабиб вспомнил, как выиграл товарищеский матч, а Ислам ответил, что та победа так и осталась для него единственной на футбольном поле.