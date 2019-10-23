Южненский Химик обыграл соперника в Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта:Волейболистки южненского Химика одолели чешский клуб в рамках Лиги чемпионов.

Южненская волейбольная команда на характере одолела в Чехии местный “Оломоуц” в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Оломоуц - Химик 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15)

Поединок “Оломоуц” (Чехия) – “Химик” состоялся 22 октября на Univerzita Palackeho в присутствии 1000 зрителей.

Таким образом, накануне повторного поединка соперников, запланированного на 29 октября в Южном, подопечные Евгения Николаева получили материальное и психологическое преимущество.

От первого в своей истории выхода в групповой турнир Лиги чемпионов действующего чемпиона Суперлиги женскую волейбольную команду "Химик" отделяет домашняя победа над “Оломоуцем” с любым счетом.