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Российские биатлонисты в Украине: Брынзак дал ответ

Российские биатлонисты в Украине: Брынзак дал ответ
15:30 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Глава ФБУ прокомментировал информацию о просмотре российских биатлонистов.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал появившуюся информацию о том, что в сборной Украины на просмотре находятся два российских биатлониста.

«Никого у нас на просмотре нет, мы работаем своей командой. Никаких переговоров с другими федерациями мы не ведём, никого не приглашаем, двигаемся своим путём.

Да, действительно, на летнем чемпионате Украины у нас выступил воспитанник Константина Вайгина. Тренер приехал в Украину к жене и ребёнку, попросил, чтобы его воспитанник вне конкурса выступил на чемпионате Украины. Парень пробежал в спринте под последним стартовым номером, проверил свои силы. Что в этом такого? Про второго русского – это вообще бред полный. Я не знаю, откуда взялась такая информация», — цитирует Брынзака Xsport.

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Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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Биатлон, ФБУ, Новости спорта, Владимир Брынзак, Новости биатлона.
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