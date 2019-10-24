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WWFC 16 в Харькове: дебют Плетенко и возвращение Блэйна (Анонс)

WWFC 16 в Харькове: дебют Плетенко и возвращение Блэйна (Анонс)
10:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Второго ноября в Харькове состоится турнир WWFC-16: чем нас порадует мероприятие.

2 ноября на ММА турнире WWFC 16 от международного TOP промоушена - WWFC, который пройдёт в спортивном комплексе «Локомотив» в Харькове, определится новый чемпион мира по версии WWFC в весе до 61 кг. Вакантный титул в очном поединке разыграют украинец Александр Плетенко и представитель Бразилии Вилсон Жуниор.

Продолжая развиваться, лига WWFC неизменно пополняется новыми бойцами. Причём не только начинающими талантами, но и уже мастерами, имена которых хорошо знакомы любителям ММА.

Так, на предыдущем турнире WWFC 15, состоявшемся 21 сентября в Киеве, под эгидой лиги успешно дебютировал многократный призёр чемпионатов мира по боевому самбо и ММА в составе сборной Украины Эльнур Велиев. А уже на WWFC 16 в Харькове состоится ещё один знаковый дебют — первый бой в WWFC проведёт Александр Плетенко.

Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)

25-летний харьковчанин, начинавший свой путь в единоборствах с традиционного самбо, которое впоследствии трансформировалось в боевое самбо, Плетенко стартовал в профессиональных ММА с сентября 2012 года и благодаря затяжной серии побед в мае 2015-го дебютировал в крупном промоушене ACB, где впоследствии провёл три поединка.

Главную же победу в карьере на данный момент Александр одержал в июне прошлого года, когда в рамках M-1 Challenge выиграл по очкам единогласным решением судей у опытнейшего канадца Криса Келадеса, за плечами у которого было одно выступление в Bellator и четыре поединка в UFC.

На предстоящем турнире в Харькове соперником Плетенко в поединке за вакантный титул чемпиона мира станет Вилсон Жуниор.

23-летний представитель знаменитой бразильской школы ММА, Жуниор за 4,5 года в профессионалах выступал в основном на родине, но отметился несколькими поединками и в дальнем зарубежье — в частности, в Финляндии и Казахстане.

Вилсон не знает поражений в пяти последних боях, а в целом провёл 15 поединков, 11 из которых завершил в свою пользу (6 нокаутами, 2 приёмами, 3 по очкам), 3 проиграл (1 приёмом, 2 по очкам) и 1 свёл вничью.

На счету Плетенко 14 побед (2 нокаутами, 5 приёмами, 7 по очкам) и 5 поражений (1 нокаутом, 2 приёмами, 2 по очкам).

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WWFC, WWFC 16, Александр Плетенко.
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