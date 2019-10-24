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Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных

Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
12:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости спорта:Наталья Прищепа завоевала золотую награду в беге на дистанции 800 м.

Команда Вооруженных Сил Украины продолжает пополнять свою копилку медалей на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих, которые проходят в китайском городе Ухань.

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа завоевала золотую награду в беге на дистанции 800 м. Ее результат — 2.05.14. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Второе место заняла представительница Шри-Ланки, третье — спортсменка из Бахрейна.

Ранее две награды в легкой атлетике завоевали Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Спортсменки выиграли серебряную и бронзовую медали в прыжках в высоту.

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Напомним, главные соревнования армейских спортсменов — VII Всемирные игры среди военнослужащих (7th CISM Military World Games) проходят под эгидой CISM 18 — 27 октября. В состав украинской делегации вошли 87 армейцев высшего спортивного мастерства, которые принимают участие в соревнованиях по вольной, женской и греко-римской борьбе, дзюдо, парусному спорту, легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, современному и военному пятиборью, фехтованию.

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Легкая атлетика, Наталья Прищепа, Бег на 800 м.
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